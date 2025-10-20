Avellino nuovo appuntamento con I giovedì della lettura | la presentazione del libro Partigiani e rivoltosi irpini

Giovedì 23 ottobre prossimo, alle ore 17:00, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.In tale occasione si presenterà il volume Partigiani e rivoltosi irpini. Storie di resistenza e libertà, a cura di Annibale Cogliano e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

