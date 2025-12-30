Travolse e uccise una famiglia nel 2023 Angelika Hutter fugge dalla comunità e viene investita

Angelika Hutter, coinvolta nell’incidente mortale di Ronco all’Adige nel 2023, si trova attualmente in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale Borgo Trento di Verona. La donna, che aveva tentato di fuggire dalla comunità riabilitativa per persone con disturbi psichici, è stata investita mentre cercava di allontanarsi dalla struttura. La vicenda rimane sotto osservazione delle autorità per approfondimenti e verifiche.

(Adnkronos) – Versa ancora in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica all’ospedale Borgo Trento di Verona?Angelika Hutter, la 34enne tedesca investita domenica pomeriggio a Ronco all’Adige, mentre pare stesse scappando dalla struttura sanitaria riabilitativa per autori di reati con disturbi psichici che la ospitava. La donna infatti era stata riconosciuta seminferma di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

