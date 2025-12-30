Angelika Hutter fugge dalla comunità e viene investita | nel 2023 uccise con l’auto una famiglia

Nel 2023, Angelika Hutter, dopo aver scontato la pena per un triplice omicidio stradale, si è allontanata dalla comunità e, durante la fuga, è stata investita da un’auto. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti irresponsabili e le sfide legate alla gestione di persone coinvolte in gravi reati.

In comunità per scontare la pena di triplice omicidio stradale, si è allontanata ed è stata investita da un’auto. Angelika Hutter è ora in gravissime condizioni. Il 6 luglio del 2023 la designer tedesca di 34 anni travolse in auto e uccise il piccolo Mattia Antoniello, il padre Marco (47 anni) e la nonna Maria Grazia Zuin (64 anni). La famiglia era di Favaro Veneto e si trovava in vacanza a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. In carcere fino al marzo del 2024, alla donna era stata riconosciuta l’ infermità mentale e le era stato imposto di scontare la pena nella struttura “Don Girelli” di Ronco all’Adige, in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Angelika Hutter fugge dalla comunità e viene investita: nel 2023 uccise con l’auto una famiglia Leggi anche: Angelika Hutter evade dalla comunità e viene investita da un'auto, è gravissima: aveva travolto e ucciso una famiglia intera Leggi anche: Angelika Hutter in fin di vita, è stata investita da un’auto: nel 2023 travolse e uccise un’intera famiglia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Angelika Hutter, la 34enne tedesca che investì padre, figlio e nonna, è stata travolta da un'auto - Angelika Hutter, la 34enne tedesca che investì padre, figlio e nonna, è stata travolta da un'auto Angelika Hutter, la 34enne tedesca condannata per aver travolto e ucciso padre, figlio e nonna a Santo ... tpi.it

