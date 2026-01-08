Ancora caos dietro le sbarre detenuto devasta l’infermeria del carcere | danni per cinquantamila euro

Il 30 dicembre, all’interno del carcere di Orvieto, si sono verificati due eventi critici, tra cui un episodio di violenza che ha causato danni stimati in circa cinquantamila euro. Un detenuto ha infatti devastato l’infermeria, contribuendo a un clima di tensione e disordine. Questi episodi evidenziano le sfide di gestione e sicurezza nelle strutture penitenziarie.

Due “eventi critici” si sono verificati all’interno della casa di reclusione di Orvieto nella giornata del 30 dicembre scorso. A darne notizia è Fabrizio Bonino, segretario regionale dell’Umbria del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Sappe, che spiega come i due episodi, che si sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Lavoro: l’opportunità arriva dietro le sbarre, l’esperienza del carcere della Dozza

Leggi anche: Detenuto albanese evade dal carcere di Opera: ha tagliato le sbarre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Agenti aggrediti in carcere. Detenuto scatena il caos: "La situazione è grave" - Uno non è rientrato da un permesso, l’altro ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria quando sono andati ... lanazione.it

Rebibbia, morta detenuta 59enne, altri due decessi dietro le sbarre: rinviati i «Giochi della Speranza» per le recluse - Una detenuta di 59 anni è morta nella notte scorsa e sono in corso accertamenti da parte della polizia penitenziaria per ricostruire la dinamica dei fatti. roma.corriere.it

Donne in carcere, dietro le sbarre non c’è cultura di genere - L’ultima aveva 26 anni e si è tolta la vita impiccandosi nella sua cella a Sollicciano (Firenze). vita.it

: ` , Dietro il banco della tua farmacia c’è caos Troppe corse avanti e indietro, attese lunghe, prodotti che non si trovano… Non serve lavorare più in fretta: serve organizzare megli - facebook.com facebook