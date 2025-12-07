Detenuto albanese evade dal carcere di Opera | ha tagliato le sbarre

Non è la prima volta che Taulant evade dal carcere. L’uomo stava scontando una condanna per furti e rapine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Detenuto albanese evade dal carcere di Opera: ha tagliato le sbarre

Leggi anche questi approfondimenti

Milano, evasione dal carcere di Opera: detenuto albanese fugge dalla Casa di Reclusione

Detenuto evaso dal carcere di Opera: scatta la caccia all’uomo - Toma Taulant evade dal carcere di Opera: le criticità del sistema carcerario italiano sotto i riflettori. Scrive notizie.it

Detenuto sega le sbarre, si cala con le lenzuola e fugge dal carcere di massima sicurezza per la quarta volta - Toma Taulant, fine pena 2048, esperto in evasioni "spettacolari", è fuggito così dal carcere di Opera: ricerche a tappeto della polizia, cosa è successo ... Riporta today.it

Milano, evasione dal carcere di Opera: detenuto albanese fugge dalla Casa di Reclusione - Un detenuto di origini albanesi di 41 anni è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera, dove stava scontando una pena con fine prevista per ... Riporta msn.com