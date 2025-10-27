Lavoro | l’opportunità arriva dietro le sbarre l’esperienza del carcere della Dozza

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Investire nella rieducazione dei detenuti, mettendo al centro formazione e lavoro. E' l'obiettivo di un progetto di reinserimento sociale che il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sta portando avanti in tutta Italia attraverso diversi consigli provinciali dei professionisti, come quello di Bologna.  "Noi a Bologna -racconta ad AdnkronosLabitalia Pier Paolo Redaelli, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lavoro Bergamo: per trovare un posto nei trasporti arriva un Job Day. Ecco come fare - Una mattinata dedicata alle opportunità lavorative nel settore del trasporto passeggeri, incontrando direttamente le aziende del territorio, ascoltando le esperienze di chi fa questo lavoro e persino ... Come scrive bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro L8217opportunit224 Arriva Dietro