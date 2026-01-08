Ampliamento discarica | L' operazione deve essere tutta a favore dei brindisini

L’ampliamento della discarica a Brindisi rappresenta un tema di grande rilevanza per la comunità locale. È fondamentale che ogni intervento sia orientato a migliorare le condizioni dei cittadini, contribuendo a ridurre i costi della gestione dei rifiuti e, di conseguenza, abbassando la Tari. La priorità è garantire un equilibrio tra esigenze ambientali e benefici economici, sempre nell’interesse della popolazione brindisina.

BRINDISI - “L'operazione deve essere tutta a favore della popolazione brindisina, per abbattere il livello della Tari, diventato insostenibile”. Il concetto è stato espresso dal sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, durante la seduta della commissione consiliare Ambiente dedicata al progetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Ampliamento discarica, Castellano sul piede di guerra Leggi anche: Ampliamento discarica di contrada Formica: convocata la Commissione Ambiente Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ampliamento discarica di contrada Formica: convocata la Commissione Ambiente; Brindisi, un coro di no all’ampliamento della discarica «Formica»; Cannalire (PD): l'ampliamento della discarica Formica non va ridotto a mera questione economica. Discarica di Melilli (SR)Discarica di Melilli (SR) MELILLI – Una nuova vasca per garantirsi cinque... - Discarica di Melilli (SR)Discarica di Melilli (SR) MELILLI – Una nuova vasca per garantirsi cinque ... msn.com

Ampliamento discarica di contrada Formica: convocata la Commissione Ambiente - Il sindaco di Brindisi, durante la conferenza sul bilancio di fine anno ha annunciato che il progetto sull'ampliamento della discarica è al vaglio della conferenza dei servizi ... brindisireport.it

Brindisi, un coro di no all’ampliamento della discarica «Formica» - La proposta del sindaco Marchionna, nata per accogliere un volume pari a circa 3 milioni di metri cubi di nuovi rifiuti (classificati come non pericolosi), non trova sponde ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Resta alta la tensione in merito all’idea, manifestata dal sindaco Giuseppe Marchionna, di un possibile ampliamento della discarica attraverso il passaggio in Regione Puglia per l’eventuale approvazione del Paur - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.