Ampliamento discarica | L' operazione deve essere tutta a favore dei brindisini

L’ampliamento della discarica a Brindisi rappresenta un tema di grande rilevanza per la comunità locale. È fondamentale che ogni intervento sia orientato a migliorare le condizioni dei cittadini, contribuendo a ridurre i costi della gestione dei rifiuti e, di conseguenza, abbassando la Tari. La priorità è garantire un equilibrio tra esigenze ambientali e benefici economici, sempre nell’interesse della popolazione brindisina.

BRINDISI - “L'operazione deve essere tutta a favore della popolazione brindisina, per abbattere il livello della Tari, diventato insostenibile”. Il concetto è stato espresso dal sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, durante la seduta della commissione consiliare Ambiente dedicata al progetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

