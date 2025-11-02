Il 5 novembre nuova riunione della Conferenza di Servizi per discutere della richiesta di ampliamento della discarica ‘Castellano’ e annessi trattamenti del percolato proveniente anche extra Comune e regione, presentata dall’Ecoelpidiense srl. Una riunione in cui sarà affrontato soprattutto il tema del percolato e del relativo e innovativo impianto proposto dalla srl, un argomento sul quale urgono chiarimenti che fughino i timori palesati dai cittadini residenti nelle adiacenze della discarica. Tutto porta a credere che la volontà sia di chiudere la partita entro la fine dell’anno per cui, superato questo scoglio, per dicembre potrà essere fissata la Conferenza di servizi decisoria sulla pratica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ampliamento discarica, Castellano sul piede di guerra