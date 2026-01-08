Amiu la Uil chiede un cambio di rotta | Stop al precariato avanti con la qualità del servizio

Amiu, l’azienda di gestione dei servizi pubblici, si trova sotto pressione da parte della Uil, che chiede un cambiamento di approccio. L’obiettivo è evitare soluzioni precarie e concentrarsi sul miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini. La richiesta è di investire in condizioni di lavoro stabili e sostenibili, valorizzando il capitale umano e garantendo un servizio efficiente e duraturo nel tempo.

Amiu: Salis, con nuovo cda cambio passo per miglior raccolta e gestione rifiuti - «Oggi inizia una nuova pagina nella vita di Amiu: con il nuovo consiglio di amministrazione vogliamo dare vita a un cambio di passo per migliorare il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti in ... ansa.it

Proteste silenziose a Palazzo di Città. L'ex consigliere comunale, Giuseppe Fiusco, tra il pubblico, chiede le dimissioni del presidente di Kyma Ambiente Alfredo Spalluto e della segretaria del Partito Democratico ionico Anna Filippetti, durante il dibattito del co - facebook.com facebook

