Amiu la Uil chiede un cambio di rotta | Stop al precariato avanti con la qualità del servizio

Amiu, l’azienda di gestione dei servizi pubblici, si trova sotto pressione da parte della Uil, che chiede un cambiamento di approccio. L’obiettivo è evitare soluzioni precarie e concentrarsi sul miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini. La richiesta è di investire in condizioni di lavoro stabili e sostenibili, valorizzando il capitale umano e garantendo un servizio efficiente e duraturo nel tempo.

“Amiu ha bisogno di un cambio di rotta e non di scorciatoie per abbattere i costi, perché è proprio attraverso queste strategie che si rischia di demolire la qualità del lavoro e del servizio”. È quanto sottolinea Uiltrasporti Liguria in una nota diffusa oggi."Tra dicembre e gennaio - spiega il. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

