Vendita San Siro cambio di rotta per Inter e Milan | stop ai biglietti omaggio ai politici? La situazione

Inter News 24 in via di sviluppo. La conclusione della lunga trattativa per la cessione dello stadio San Siro dal Comune di Milano ai due club cittadini, Inter e Milan, potrebbe mettere fine a una consuetudine decennale: la distribuzione di biglietti omaggio a politici di Palazzo Marino e associazioni. Con la finalizzazione della compravendita, attesa a brevissimo, l’attuale convenzione tra l’amministrazione e le società sportive decadrà, e al momento non è stato definito alcun nuovo accordo sui pass gratuiti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vendita San Siro, cambio di rotta per Inter e Milan: stop ai biglietti omaggio ai politici? La situazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tedua è tornato e conquista San Siro! ? 24 giugno 2026 | Milano, Stadio San Siro Biglietti in vendita generale dalle ore 10.00 del 31 ottobre! https://buff.ly/zsWQtck Vai su Facebook

La vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan è diventata un caso politico. Dalle tensioni in consiglio comunale alle accuse incrociate tra alleati, la vicenda ha diviso la politica milanese, e non solo. - X Vai su X

Biglietti Inter Milan, al via la vendita libera per il derby di San Siro. Come andare ad acquistare il tagliando per il match del 23 novembre - La stracittadina di Milano si avvicina sempre di più: come acquistare il tagliando. Scrive calcionews24.com

Possibile il rogito per la vendita di San Siro entro la settimana - Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala: entro questa settimana potrebbe compiersi l'atto finale della vendita dello stadio di San Siro, con il rogi ... Riporta settenews.it

San Siro: Sala, rogito per vendita stadio entro venerdì - In merito alla vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter "siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il ... Come scrive agenzianova.com