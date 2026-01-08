Amici 25 anticipazioni quattordicesima puntata | torna Nicolò Filippucci

La quattordicesima puntata di Amici 25, registrata oggi, andrà in onda su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026 alle ore 14. In questa puntata torna Nicolò Filippucci, aggiungendo un nuovo elemento alla competizione. Ecco le anticipazioni principali sulla puntata e sui protagonisti coinvolti in questa fase del talent.

Amici 25 riparte nel nuovo anno con la quattordicesima puntata dell’edizione, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 11 gennaio 2026 alle 14. Ecco le anticipazioni. Amici 25: gli ospiti dell’11 gennaio 2026. I primi ospiti musicali del 2026 – come anticipa Amici News – sono: l’ex allievo Nicolò Filippucci (lo scorso anno fu eliminato in semifinale al Serale), tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, e Mara Sattei, che al Festival sarà invece in gara tra i Big. Amici 25: doppia eliminazione. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio nell’ultima puntata del 2025, a cominciare dalla ballerina Anna, che perde e viene eliminata dalla sfidante Kiara, che prende dunque il suo posto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

