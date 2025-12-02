Simulcasting su Radio Onda Verde Piana TV e Fast News Platform | il prof Domenico Praticò e Pippo Lico ospiti a Politicamente Scorretto
Domani, mercoledì 3 dicembre Politicamente Scorretto, il programma condotto da Domenico Nardo, andrà in onda in simulcasting su Radio Onda Verde, Piana TV e Fast News Platform con una puntata speciale che unirà scienza e musica. Dalle 14.30 alle 15.30 due ospiti d’eccezione offriranno al pubblico approfondimenti e testimonianze di grande rilievo. Il primo collegamento, dalle 14.30 alle 15.00, sarà con il prof. Domenico Praticò, scienziato di fama internazionale, originario della Calabria e tra i massimi esperti mondiali di Alzheimer. Professore e direttore dell’ Alzheimer Center della Temple University di Philadelphia, Praticò figura stabilmente nella lista dei Top 2% Scientists più influenti al mondo secondo l’Università di Stanford. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
