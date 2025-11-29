Politicamente Scorretto – Domenico Nardo Live | dibattito sul Giornalismo contemporaneo con Patrizia Venturino e Maurizio Bonanno
Domenica 30 novembre 2025, dalle ore 20.30 alle 21.30, ritorna l’appuntamento con Politicamente Scorretto – Domenico Nardo Live, il programma di approfondimento in diretta che si svolgerà sui canali social del gruppo Facebook Politicamente Scorretto e sulla piattaforma Fast News Platform ( fastnewsplatform.uk ). Ospiti della serata saranno due illustri giornalisti e professionisti della comunicazione: Maurizio Bonanno, direttore di Vivipress e TelespazioTV, e Patrizia Venturini, direttrice della casa editrice Il Cristallo, giornalista e fotoreporter. I due, che condividono non solo una carriera professionale ma anche la vita privata, discuteranno delle sfide e delle evoluzioni che caratterizzano il mestiere del giornalista nel panorama attuale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
