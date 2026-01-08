Almanacco | Giovedì 8 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da pisatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'8 gennaio segna il ottavo giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 357 giorni ancora da trascorrere. In questa data si ricordano eventi storici, celebri compleanni e santi, oltre al proverbio del giorno. Questa semplice panoramica aiuta a conoscere meglio il passato e le tradizioni associate a questa giornata.

L'8 gennaio è l'8º giorno del calendario gregoriano. Mancano 357 giorni alla fine dell'anno (358 negli anni bisestili).Santo del giorno: Sant'Alberto di Cashel, vescovo.Aforisma di GennaioSan Severino, dalla barba bianca, di neve ne porta una gambaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

almanacco gioved236 8 gennaio accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

© Pisatoday.it - Almanacco | Giovedì 8 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Giovedì 1 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Giovedì 8 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Almanacco Giovedì 8 Gennaio 2026.

almanacco gioved236 8 gennaioAlmanacco | Giovedì 8 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Si apre a Verona il processo contro sei dei diciannove membri del Gran consiglio del fascismo che nella seduta del 25 luglio del 1943 avevano sfiduciato Benito Mussolini. pisatoday.it

almanacco gioved236 8 gennaioGiovedì 8 Gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - Chi è nato in questo giorno possiede una grande capacità di analisi e una dedizione costante, che lo rendono capace di eccellere in ambiti che richiedono precisione e pazienza. trevisotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.