Alfonso Signorini rompe il silenzio L’editoriale su Chi | Non è assenza è scegliere quando e con chi parlare

Alfonso Signorini interviene per chiarire la sua posizione dopo l’autosospensione da Mediaset e le recenti accuse di violenza sessuale ed estorsione. In un editoriale su Chi, il direttore spiega il suo punto di vista, sottolineando come la sua assenza non sia un abbandono, ma una scelta consapevole di tempi e interlocutori. Un intervento che mira a fornire chiarezza su una situazione delicata e complessa.

Dopo essersi autosospeso da Mediaset, dopo aver detto la sua versione dei fatti alla procura di Milano, in merito alle accuse di «violenza sessuale» ed «estorsione», contenute nella denuncia presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello vip Antonio Medugno, Alfonso Signorini parla. E lo fa con un editoriale sul magazine da lui stesso diretto, Chi. «Care lettrici, cari lettori, c’è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura. Oggi fa scandalo. In una società dove tutti parlano, commentano, urlano, spiegano, si giustificano, si assolvono e si condannano in tempo reale, il silenzio è diventato un atto sovversivo. 🔗 Leggi su Open.online

