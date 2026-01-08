Alfonso Signorini rompe il silenzio con un editoriale su Chi

Alfonso Signorini interviene con un editoriale su Chi, pubblicato giovedì 8 gennaio, in seguito alla sua audizione presso la Procura di Milano. L’articolo offre una riflessione sulla vicenda e sul ruolo del giornalista nel contesto attuale, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Si tratta di un intervento che mira a chiarire la propria posizione e a condividere alcuni pensieri in un momento di confronto pubblico.

Alfonso Signorini rompe il silenzio con un editoriale pubblicato oggi, giovedì 8 gennaio, sul suo settimanale Chi, all'indomani dell' audizione davanti alla Procura di Milano. Il giornalista e conduttore televisivo è stato ascoltato ieri per circa tre ore nell'ambito dell' indagine per violenza sessuale ed estorsione avviata dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nel corso dell'interrogatorio il conduttore ha respinto le accuse e ha fornito una ricostruzione dei fatti difforme rispetto a quella dell'accusatore. Medugno sarà ascoltato dagli inquirenti nei prossimi giorni.

