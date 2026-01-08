Alfonso Signorini | Il silenzio è scegliere quando parlare la verità non si presta a titoli inventati

Alfonso Signorini sottolinea l’importanza del silenzio come scelta consapevole di quando parlare, evidenziando che la verità autentica non si presta a titoli sensazionali. Nel suo editoriale su Chi, afferma che la sincerità genuina non necessita di clamore né di fretta, rimanendo fedele alla sua essenza senza ricorrere a artifici mediatici.

Alfonso Signorini in Procura, ecco le sue parole: “Nessuna violenza a Medugno” - Alfonso Signorini si è presentato in Procura a Milano, il conduttore ha rotto il silenzio e ha respinto ogni accusa dopo la denuncia di Antonio Medugno. mondotv24.it