Alfonso Signorini interrogato dai pm a Milano | Non ho commesso nessuna violenza né estorsione vogliono distruggermi

Da vanityfair.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente in Procura a Milano, negando ogni accusa di violenza ed estorsione. Il conduttore ha dichiarato di essere vittima di calunnie, attribuendo le accuse a Fabrizio Corona per motivi economici. L’interrogatorio si è svolto in un clima di rispetto, con Signorini che ha ribadito la propria innocenza e la volontà di chiarire la vicenda.

Il conduttore presentandosi spontaneamente in Procura ha rigettato ogni accusa ed è passato al contrattacco, sostenendo di essere vittima di «calunnie» orchestrate principalmente da Fabrizio Corona per interessi economici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

