Alfonso Signorini interrogato dai pm a Milano | Non ho commesso nessuna violenza né estorsione vogliono distruggermi

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente in Procura a Milano, negando ogni accusa di violenza ed estorsione. Il conduttore ha dichiarato di essere vittima di calunnie, attribuendo le accuse a Fabrizio Corona per motivi economici. L’interrogatorio si è svolto in un clima di rispetto, con Signorini che ha ribadito la propria innocenza e la volontà di chiarire la vicenda.

Il conduttore presentandosi spontaneamente in Procura ha rigettato ogni accusa ed è passato al contrattacco, sostenendo di essere vittima di «calunnie» orchestrate principalmente da Fabrizio Corona per interessi economici.

Alfonso Signorini ascoltato dai pm per tre ore: la versione del conduttore sulle accuse di Antonio Medugno - Alfonso Signorini a Milano per chiarire le accuse di Antonio Medugno: tre ore di interrogatorio tra chat, denunce e il “Sistema GF Vip” denunciato da Fabrizio Corona. notizie.it

L’ora più buia di Alfonso Signorini: risponde alle domande dei pm e dà una versione diversa, ecco cosa ha detto - Siamo a una svolta: Alfonso Signorini ha risposto a tutte le domande dei pm dopo l'accusa di violenza ed estorsione. donnapop.it

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello indagato con le accuse di violenza sessuale ed estorsione nell’ambito di una vicenda di presunte molestie ai danni di un ex concorrente del reality, respinge ogni addebito. Lo ha fatto oggi, mercoledì 7 gennai - facebook.com facebook

Alfonso Signorini davanti ai pm: «Non ho commesso alcuna violenza» x.com

