Alfonso Signorini è stato sentito dai pm in procura | Non ho commesso nessuna violenza

Alfonso Signorini è stato ascoltato dai pubblici ministeri a Milano, negando ogni accusa di violenza sessuale ed estorsione. L'inchiesta, in corso, nasce dalla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. L'interrogatorio, durato circa tre ore, si è svolto in un clima di rispetto e riservatezza. Restano da chiarire i dettagli della vicenda, mentre l’indagine continua.

È stato sentito (per circa tre ore) in procura a Milano Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia del modello ed ex concorrente del Grande fratello Vip Antonio Medugno. Il giornalista e presentatore televisivo, assistito dai suoi legali, Daniela Missaglia e

