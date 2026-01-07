Signorini ascoltato per tre ore in Procura a Milano | Non ho commesso nessuna violenza né estorsione

Signorini è stato ascoltato per circa tre ore in Procura a Milano, dove ha ribadito di non aver commesso violenza né estorsione. L’interrogatorio, iniziato alle 10 e terminato alle 14, è stato momentaneamente interrotto a causa di un blackout che ha causato un rallentamento nella stampa del verbale. L’inchiesta prosegue nel rispetto delle procedure, con l’obiettivo di chiarire i fatti.

È entrato in Procura a Milano alle 10 ed è uscito alle 14, dopo circa tre ore di confronto con i magistrati, con un’interruzione dovuta a un blackout che ha rallentato la stampa del verbale. Alfonso Signorini è stato ascoltato oggi dalla Procura di Milano nell’ambito dell’indagine per violenza sessuale ed estorsione nata dalla denuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. Il giornalista e conduttore televisivo si è presentato spontaneamente questa mattina intorno alle 10, accompagnato dai suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per rendere dichiarazioni spontanee, seguite da domande di chiarimento da parte dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Signorini ascoltato per tre ore in Procura a Milano: “Non ho commesso nessuna violenza né estorsione” Leggi anche: Signorini tre ore in procura: “Non ho commesso nessuna violenza”. Cosa ha detto ai pm Leggi anche: Signorini davanti ai pm per tre ore: ‘Da me nessuna violenza, né estorsione’ La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alfonso Signorini sentito in procura: che cosa ha detto - Ascoltato per circa tre ore dalla procura di Milano, Alfonso Signorini ha respinto le accuse nei suoi confronti. lettera43.it

Signorini tre ore in procura: “Non ho commesso nessuna violenza”. Cosa ha detto ai pm - Alfonso Signorini interrogato per tre ore in procura a Milano: "Non ho commesso nessuna violenza". msn.com

Alfonso Signorini sentito dai pm si difende: "Non ho commesso nessuna violenza" - Nelle sue dichiarazioni spontanee, intervallate da domande di precisazioni, il conduttore ha anche parlato delle chat che si è scambiato con Medugno, ... affaritaliani.it

«Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante». Fabrizio Corona, dopo essere stato ascoltato dai ma - facebook.com facebook

Alfonso Signorini sentito per tre ore in procura a Milano: “Non ho commesso alcuna violenza” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.