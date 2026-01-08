alfonso signorini in procura dopo la denuncia di medugno

Alfonso Signorini si è recato in Procura a Milano per essere ascoltato in seguito alla denuncia presentata da Antonio Medugno. La vicenda, di natura legale, richiede approfondimenti e chiarimenti, mantenendo un approccio riservato e rispettoso delle procedure. La situazione si inserisce in un contesto di attenzione mediatica, ma resta fondamentale attendere gli sviluppi ufficiali per una comprensione completa.

Giornata delicata per Alfonso Signorini, che è stato ascoltato in Procura a Milano dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno. Il conduttore ha rilasciato una deposizione spontanea, fornendo ai magistrati la propria ricostruzione dei fatti e respingendo le accuse a suo carico. Alfonso Signorini per tre ore in Procura. Alfonso Signorini si è presentato in Procura a Milano per una deposizione spontanea durata circa tre ore. Il presentatore è stato sentito dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis in seguito alla denuncia presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

