Grande Fratello Alfonso Signorini ascoltato in Procura | la sua versione dopo la denuncia di Medugno

Alfonso Signorini ha reso una dichiarazione spontanea davanti ai pubblici ministeri di Milano in relazione alla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. La sua versione dei fatti segue la richiesta di chiarimenti emersa nelle indagini in corso. La procura sta valutando gli aspetti legali della vicenda, che coinvolge il conduttore e l’ex partecipante del reality.

Il conduttore del Grande Fratello ha reso una deposizione spontanea davanti ai pm di Milano dopo la denuncia dell'ex concorrente Antonio Medugno. Le accuse, le versioni contrapposte e cosa ha dichiarato. Alfonso Signorini, questa mattina, è stato ascoltato dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Il conduttore di Canale 5, a seguito della denuncia presentata nei suoi confronti da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è presentato spontaneamente in Procura a Milano per rendere una deposizione. Su di lui pendono accuse di violenza sessuale ed estorsione. Il conduttore e giornalista è arrivato negli uffici della Procura accompagnato dai suoi avvocati, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini ascoltato in Procura: la sua versione dopo la denuncia di Medugno Leggi anche: Alfonso Signorini sentito in Procura dopo la denuncia di Medugno: “Nessuna violenza” Leggi anche: “Violenza sessuale ed estorsione”. Alfonso Signorini indagato dopo la denuncia di Medugno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caso Grande Fratello, Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione; Mediaset, bufera sul Grande Fratello: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione; Dopo le accuse di Corona sul presunto «sistema» per entrare al Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset; Grande Fratello Vip, chi prende il posto di Alfonso Signorini dopo l’autosospensione. Grande Fratello, Alfonso Signorini ascoltato in Procura: la sua versione dopo la denuncia di Medugno - Il conduttore del Grande Fratello ha reso una deposizione spontanea davanti ai pm di Milano dopo la denuncia dell'ex concorrente Antonio Medugno. movieplayer.it

Alfonso Signorini in Procura a Milano, il giornalista si difende: «Non ho commesso nessuna violenza». - Alfonso Signorini è stato sentito, per circa tre ore, in procura a Milano per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la ... ilmessaggero.it

Alfonso Signorini si è presentato in Procura e davanti ai pm di Milano ha dichiarato: "Non ho commesso violenza" - Davanti ai pm, Signorini ha rigettato con fermezza tutte le accuse mosse nei suoi confronti, sostenendo la propria innocenza. comingsoon.it

