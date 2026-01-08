Alessandro Borghese ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla sua vita privata, suscitando reazioni diverse. In un’intervista, ha dichiarato che in casa si occupa di pochi compiti, lasciando che sia sua moglie a gestire gran parte delle faccende domestiche. Questa presa di posizione ha fatto discutere, attirando l’attenzione su temi legati alla divisione delle responsabilità all’interno della famiglia.

Alessandro Borghese si è sfogato. E con le sue confessioni private farà sicuramente impazzire qualche femminista. Ospite nel podcast "Fuori di Cabello" di Victoria Cabello, lo chef televisivo ha rivelato alcuni dettagli della sua vita casalinga, che pressoché é nulla dato che lascia fare tutto a sua moglie. "Convivo con quattro donne, la mia vita è un inferno", ha spiegato mr. Quattro Ristoranti. "Vengo coccolato in ogni modo. Sono un pigro, non faccio lavatrici né spolvero ", ha spiegato lo chef parlando della convivenza tutta al femminile. "In casa fa tutto mia moglie, non sono un marito che aiuta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alessandro Borghese fa impazzire le femministe: "In casa fa tutto mia moglie"

