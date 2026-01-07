Alessandro Borghese | In casa fa tutto mia moglie non sono un marito che aiuta Se parlo vengo cazziato
Alessandro Borghese si apre in modo sincero nel podcast di Victoria Cabello, rivelando aspetti poco noti della sua vita domestica. Lo chef ammette di essere un marito poco presente nelle faccende quotidiane, sottolineando di non occuparsi di lavatrici e spolvero e di ricevere spesso critiche dalla moglie. Questa confessione offre uno sguardo autentico sulla sua personalità, lontano dai riflettori e dalle immagini pubbliche.
Lo chef si confessa al podcast di Victoria Cabello: "Sono un pigro, non faccio lavatrici né spolvero". Poi la battuta sulla convivenza con quattro donne - sua suocera, sua moglie WIlma Oliverio e le loro due figlie: "Se dico la mia comunque non conta nulla, la mia è una vita di inferno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
