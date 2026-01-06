La figura della Befana, tradizionalmente associata alle festività natalizie, ha attraversato nel tempo diverse trasformazioni culturali e sociali. Da simbolo popolare a figura legata a credenze antiche, oggi si inserisce nel dibattito contemporaneo tra questioni di genere, diritti e rappresentanza. In questo contesto, l’evoluzione della figura della Befana riflette le complesse sfide e aspettative della società moderna, tra tradizione, diritti e nuove sensibilità.

Roma, 6 gen – Tempi di IA, ma anche di MeToo e di OnlyFans. Eppure il femminismo moderno 2.0 non è ancora riuscito a reinventare la figura della Befana. Vecchia e mal vestita, il suo dress code è quello della stracciona casalinga: rughe, capelli bianchi e arruffati, scarpe rotte, naso adunco e senza denti. Niente a che vedere con il suo omologo Babbo Natale: vestito di velluto rosso griffato Coca-Cola, pancione d’ordinanza indice del buongustaio, sorriso sornione e barba da nonno felice e rassicurante. Latte e biscotti gourmet come ricompensa per lui, persino carote per Rudolf e compagne. Per lei solo qualche briciola di cibo e un bicchiere di vino. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La Befana fascista: da dea romana a legge dello stato sociale che fa impazzire le femministe

Leggi anche: Le femministe accusate di stalking: “Farà la fine della mer*a che è", "si ammazzi", "avrà una morte sociale”

Leggi anche: La Cacio e Pepe senza Cacio dello chef Davide Di Fabio (che fa impazzire tutti)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Come si passa dall’Epifania cristiana alla Befana? Storia, significato e origini della festa - L’Epifania accompagna la notte del 6 gennaio tra folklore, tradizioni popolari e riti antichi. msn.com