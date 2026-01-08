Alessandro Ambrosio morto a Bologna Marin Jelenic avrebbe ucciso dopo avergli chiesto il telefono in prestito

Nella stazione di Bologna, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni. Secondo le prime ricostruzioni, Marin Jelenic avrebbe ucciso Ambrosio dopo avergli chiesto in prestito il telefono. La vicenda è ancora sotto indagine, e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle motivazioni e sui dettagli dell’accaduto.

Jelenic Marin potrebbe aver chiesto il cellulare in prestito per fare una chiamata anche ad Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso alla stazione di Bologna. Per il pm, Marin ha agito per motivi abietti e a suo carico, oltre all'accusa di omicidio, vi sono già due aggravanti. Il 36enne nel solo 2023 era stato denunciato 5 volte.

