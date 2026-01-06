Bologna capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione in fuga killer croato Jelenic Marin - VIDEO

A Bologna, il capotreno Alessandro Ambrosio è stato assassinato a coltellate nel parcheggio della stazione, mentre si recava alla propria auto durante il giorno di riposo. L'episodio si è verificato in un'area riservata ai dipendenti, tra una rete e una cancellata. La polizia cerca un sospetto, il ricercato è Jelenic Marin, cittadino croato in fuga. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno svolgendo le indagini.

Ambrosio era nel suo giorno di riposo e stava raggiungendo l'auto nel parcheggio riservato ai dipendenti, un'area non accessibile al pubblico situata in uno stradello tra una rete e una cancellata

