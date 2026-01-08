Aldeguer rovina il ritorno di Marc Marquez sulla Ducati | brutto incidente si deve operare

Durante un test privato a Valencia, Fermin Aldeguer ha subito un grave incidente che ha causato la frattura del femore, rendendo necessaria un'operazione. L'incidente ha influito sul ritorno di Marc Marquez sulla Ducati, evidenziando le sfide e i rischi nel mondo del motociclismo. Le condizioni di Aldeguer sono sotto stretto controllo mentre si attende il decorso post-operatorio.

