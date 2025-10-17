Ducati può sostituire Marc Marquez con un pilota che non è mai salito su una MotoGP | Stiamo valutando

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Marc Marquez ancora out dopo l'operazione, Ducati valuta Bulega come sostituto a Portimao. Ma il pilota della Superbike non ha mai guidato una MotoGP: la mossa è un rischio calcolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

