Ducati può sostituire Marc Marquez con un pilota che non è mai salito su una MotoGP | Stiamo valutando

Con Marc Marquez ancora out dopo l'operazione, Ducati valuta Bulega come sostituto a Portimao. Ma il pilota della Superbike non ha mai guidato una MotoGP: la mossa è un rischio calcolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ducati ha deciso: sarà Pirro a sostituire l'infortunato Marc Marquez nel GP di Australia #motogp - X Vai su X

UFFICIALE: sarà Michele Pirro a sostituire in Australia l’infortunato Marc Marquez. Per il GP della Malesia invece Ducati non ha ancora definito nessun sostituto per il neo campione del mondo. Per lo storico collaudatore Ducati si tratta del GP numero 70 in Mo - facebook.com Vai su Facebook

Ducati può sostituire Marc Marquez con un pilota che non è mai salito su una MotoGP: “Stiamo valutando” - Ma il pilota della Superbike non ha mai guidato una MotoGP: la mossa è un rischio calcolato. Lo riporta fanpage.it

Ducati pensa a Bulega per sostituire Marquez a Portimao: possibile un test a Jerez - Ducati sta pensando di schierare Nicolò Bulega a Portimao in caso di assenza di Marc Marquez, ne ha parlato Davide Tardozzi ... formulapassion.it scrive

MotoGP | Ducati sta valutando il debutto di Bulega al posto di Marquez a Portimao - Con Marc Marquez praticamente escluso dal GP del Portogallo che si terrà fra tre settimane, la Ducati sta valutando la possibilità di affidare al suo pilota in SBK, l'italiano Nicolò Bulega, la possib ... Scrive msn.com