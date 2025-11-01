Bulega un’occasione per il futuro Nicolò sulla Ducati di Marc Marquez

di Riccardo Galli Promosso. E due week end di MotoGp da vivere tutti d’un fiato. Nicolò Bulega salirà sulla Desmosedici 2025 di Marc Marquez, nelle ultime due tappe del Mondiale. In Portogallo nel prossimo fine settimana e poi a Valencia a metà novembre. La promozione era nell’aria, esattamente come premio che Ducati voleva consegnare a Bulega dopo la sua stagione nel Mondiale Superbike, chiusa con il secondo posto in classifica alla spalle del campione, Razgatlioglu. E Ducati è stata di parola, specie dopo aver visto che Bulega, nel test di Jerez d’inizio settimana sulla Desmo, ha dato segnali di ottimo feeling, girando con tempi vicini a quelli dei piloti ufficiali, ovvero Marc e Pecco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

