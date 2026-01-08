Alberto Trentini il Venezuela libera diversi prigionieri | Tra loro molti stranieri Speranze per l' italiano

Da leggo.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezuela ha comunicato la liberazione di diversi prigionieri, tra cui alcuni stranieri. Tra questi, si ipotizza possa esserci anche Alberto Trentini, l'italiano detenuto a Caracas da oltre un anno. La notizia apre a possibili sviluppi e speranze per il suo rilascio. Restano da verificare i dettagli ufficiali e le implicazioni di questa decisione.

Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi prigionieri, tra cui ci sarebbero anche stranieri. Tra questi potrebbe esserci Alberto Trentini, l'italiano in carcere a Caracas da oltre un. 🔗 Leggi su Leggo.it

alberto trentini il venezuela libera diversi prigionieri tra loro molti stranieri speranze per l italiano

© Leggo.it - Alberto Trentini, il Venezuela libera diversi prigionieri: «Tra loro molti stranieri». Speranze per l'italiano

Leggi anche: Venezuela, il presidente del Parlamento annuncia il rilascio prigionieri anche stranieri. Cresce l'attesa per Alberto Trentini

Leggi anche: Il Venezuela ha rilasciato altri prigionieri politici, ma non c’è Alberto Trentini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Venezuela, secondo maxi rilascio di prigionieri politici. Ma non c’è Alberto Trentini; Alberto Trentini, tante iniziative per chiederne la liberazione: forse bisognerebbe fare come la Francia; Secondo Capodanno in carcere per Alberto Trentini: l’appello di don Ciotti; Alberto Trentini in Venezuela, Tajani: Con il cambio di regime speriamo di liberarlo.

alberto trentini venezuela liberaAlberto Trentini, il Venezuela libera diversi prigionieri: «Tra loro molti stranieri». Speranze per l'italiano - Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi prigionieri, tra cui ci sarebbero anche stranieri. leggo.it

alberto trentini venezuela liberaIl Venezuela libererà diversi detenuti. Fonti: buone probabilità che ci sia anche Alberto Trentini - Roma, 8 gennaio 2026 – Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la " liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". quotidiano.net

alberto trentini venezuela liberaUna speranza per Alberto Trentini. Il presidente del Parlamento in Venezuela: "Libereremo diversi prigionieri" - A dirlo è Jorge Rodriguez, presidente del Parlamento del Venezuela e fratello di Delcy Rodriguez, attuale presidente ad ... huffingtonpost.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.