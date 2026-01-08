Alberto Trentini il Venezuela libera diversi prigionieri | Tra loro molti stranieri Speranze per l' italiano

Il Venezuela ha comunicato la liberazione di diversi prigionieri, tra cui alcuni stranieri. Tra questi, si ipotizza possa esserci anche Alberto Trentini, l'italiano detenuto a Caracas da oltre un anno. La notizia apre a possibili sviluppi e speranze per il suo rilascio. Restano da verificare i dettagli ufficiali e le implicazioni di questa decisione.

Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi prigionieri, tra cui ci sarebbero anche stranieri. Tra questi potrebbe esserci Alberto Trentini, l'italiano in carcere a Caracas da oltre un. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alberto Trentini, il Venezuela libera diversi prigionieri: «Tra loro molti stranieri». Speranze per l'italiano Leggi anche: Venezuela, il presidente del Parlamento annuncia il rilascio prigionieri anche stranieri. Cresce l'attesa per Alberto Trentini Leggi anche: Il Venezuela ha rilasciato altri prigionieri politici, ma non c’è Alberto Trentini Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, secondo maxi rilascio di prigionieri politici. Ma non c’è Alberto Trentini; Alberto Trentini, tante iniziative per chiederne la liberazione: forse bisognerebbe fare come la Francia; Secondo Capodanno in carcere per Alberto Trentini: l’appello di don Ciotti; Alberto Trentini in Venezuela, Tajani: Con il cambio di regime speriamo di liberarlo. Alberto Trentini, il Venezuela libera diversi prigionieri: «Tra loro molti stranieri». Speranze per l'italiano - Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi prigionieri, tra cui ci sarebbero anche stranieri. leggo.it

Il Venezuela libererà diversi detenuti. Fonti: buone probabilità che ci sia anche Alberto Trentini - Roma, 8 gennaio 2026 – Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la " liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". quotidiano.net

Una speranza per Alberto Trentini. Il presidente del Parlamento in Venezuela: "Libereremo diversi prigionieri" - A dirlo è Jorge Rodriguez, presidente del Parlamento del Venezuela e fratello di Delcy Rodriguez, attuale presidente ad ... huffingtonpost.it

Il cooperante italiano, #Alberto Trentini, è in carcere in Venezuela dal novembre 2024 senza accuse formali. È tenuto in isolamento con pochissimi contatti con la famiglia. Viceversa, in Italia si trova Rafael Dario Ramirez, nemico giurato di Maduro, ex uomo ch x.com

Roberto Saviano. . Il cooperante italiano, Alberto Trentini, è in carcere in Venezuela dal novembre 2024 senza accuse formali. È tenuto in isolamento con pochissimi contatti con la famiglia. Viceversa, in Italia si trova Rafael Dario Ramirez, nemico giurato di M - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.