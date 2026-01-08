Venezuela il presidente del Parlamento annuncia il rilascio prigionieri anche stranieri Cresce l' attesa per Alberto Trentini

Il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez, ha comunicato oggi la prossima liberazione di numerosi detenuti, tra cui alcuni stranieri. L’annuncio ha suscitato attenzione sulla situazione carceraria e le future evoluzioni politiche nel paese. Cresce l’attesa per ulteriori dettagli, tra cui quelli legati al rilascio di Alberto Trentini, di cui si conosce ancora poco. La notizia segnala possibili cambiamenti nel contesto politico e diplomatico venezuelano.

Un annuncio a sorpresa quello del presidente dell'Assemblea del Venezuela. Jorge Rodríguez ha annunciato oggi la «liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani.

In Venezuela è cambiata la presidente, ma non la repressione - Una cosa che non è cambiata in Venezuela, nei giorni di grande incertezza dopo l’operazione militare in cui è stato catturato il presidente Nicolás Maduro, è la repressione del regime. ilpost.it

Venezuela, Delcy Rodriguez presidente ad interim. Cosa succede ora? - Durante il suo insediamento, il 5 gennaio, Rodriguez ha ribadito che quella degli Stati Uniti è una "aggressione militare illegittima" e che Maduro e sua moglie sono tenuti in ostaggio a New York. tg24.sky.it

Sky tg24. . La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato di aver indetto sette giorni di lutto nazionale in onore delle vittime dell'operazione militare statunitense condotta lo scorso fine settimana, culminata nella cattura del leader cha - facebook.com facebook

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato di aver indetto sette giorni di lutto nazionale in onore delle vittime dell'operazione militare statunitense condotta lo scorso fine settimana, culminata nella cattura del leader chavista Nicol x.com

