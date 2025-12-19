Bergamo mappa il rischio degli alberi | una Carta per proteggere verde e cittadini
PALAFRIZZONI. Con oltre 43mila alberi sul territorio comunale, Bergamo è tra le prime città in Italia ad adottare la Carta della Vulnerabilità arborea: uno strumento scientifico innovativo che individua le zone più critiche, guida gli interventi di manutenzione e tutela il patrimonio verde senza ricorrere ad abbattimenti indiscriminati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
