Alberi pericolanti | transennata area a Quinto in arrivo più monitoraggi e una mappa del rischio

A Quinto, l’area interessata dagli alberi potenzialmente pericolanti è stata transennata. Sono in programma maggiori monitoraggi e la creazione di una mappa del rischio per valutare e prevenire eventuali incidenti. Questo intervento segue l’incidente avvenuto domenica scorsa a Nervi, dove una palma si è abbattuta sui tavolini di un bar. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare attentamente le condizioni degli alberi presenti nel quartiere.

Si torna a parlare di alberi a rischio crollo a Genova dopo la palma che domenica scorsa si è abbattuta sui tavolini di un bar a Nervi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, al contrario del triste precedente di marzo, quando una palma è crollata su un marciapiede in piazza Paolo da Novi. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

