Al Teatro Totò dal 9 al 18 gennaio con la commedia Hai un amico all’INPS?

Dal 9 al 18 gennaio, al Teatro Totò, va in scena “Hai un amico all’INPS?”, una commedia contemporanea della Compagnia Stabile del Totò. La produzione, firmata da Gaetano Liguori e Rosario Verde, offre un’interpretazione sobria e curata della realtà quotidiana, con spettacoli doppi il sabato. La stagione del teatro prosegue con questa proposta che coniuga leggerezza e attenzione ai temi attuali, nel rispetto della tradizione partenopea.

Prosegue con vitalità la stagione del Teatro Totò – Teatro della Tradizione Partenopea, che dal 9 al 18 gennaio (con doppio spettacolo il sabato) ospita la nuova produzione della Compagnia Stabile del Totò, "Hai un amico all'INPS?", commedia comica e contemporanea scritta da Gaetano Liguori e Rosario Verde, per la regia dello stesso Liguori. Uno spettacolo che sceglie la via della risata .

