Mosaici su carta Da Ravenna a Parigi | la nuova mostra al Classis è un ponte tra passato e presente
Da sabato 25 ottobre il Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio ospita la mostra Mosaici su carta. Da Ravenna a Parigi, evento che si inserisce nel programma della IX Biennale del Mosaico Contemporaneo e invita il pubblico a scoprire un capitolo affascinante dell’arte musiva: quello. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Al Museo Classis Ravenna la mostra "Mosaici su carta", l'arte che viaggia da Ravenna a Parigi
Quando Ravenna incantò Parigi: il ritorno a casa dei mosaici su carta - Al Museo Classis una mostra rievoca l'Esposizione d'arte bizantina del 1931 a Parigi, riportando in città 14 riproduzioni su carta dei mosaici antichi che fecero conoscere al mondo il patrimonio raven
Al Museo Classis Ravenna la mostra "Mosaici su carta", l'arte che viaggia da Ravenna a Parigi - In occasione della IX edizione della Biennale del Mosaico Contemporaneo, inaugura oggi 24 ottobre a Classis Ravenna
Ravenna e Parigi unite dai mosaici: "Anche Chagall se ne innamorò"