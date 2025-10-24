Mosaici su carta Da Ravenna a Parigi | la nuova mostra al Classis è un ponte tra passato e presente
Da sabato 25 ottobre il Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio ospita la mostra Mosaici su carta. Da Ravenna a Parigi, evento che si inserisce nel programma della IX Biennale del Mosaico Contemporaneo e invita il pubblico a scoprire un capitolo affascinante dell’arte musiva: quello. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In occasione della IX edizione della Biennale del Mosaico Contemporaneo, il Classis inaugura la mostra - curata da Giuseppe Sassatelli, Fabrizio Corbara e Daniele Torcellini - "Mosaici su carta. Da Ravenna a Parigi"
Al Museo Classis una mostra rievoca l'Esposizione d'arte bizantina del 1931 a Parigi, riportando in città 14 riproduzioni su carta dei mosaici antichi che fecero conoscere al mondo il patrimonio ravennate
In occasione della IX edizione della Biennale del Mosaico Contemporaneo, inaugura oggi 24 ottobre a Classis Ravenna
Museo della Città e del Territorio inaugura una mostra dal sapore storico e internazionale: Mosaici su carta. Da Ravenna a Parigi