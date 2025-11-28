Afragola | sorpreso a cedere la droga La Polizia di Stato trae in arresto un 33enne

Afragola, inseguimento ad alta tensione: arrestato 33enne con dosi di cocaina nell’auto. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne di Caivano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Arturo De Rosa nel comune di Afragola, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che stava cedendo qualcosa ad un soggetto in cambio di una banconota; il conducente, accortosi della presenza degli operatori, si è dato a repentina fuga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

