AEW | Quanti e quali sono i membri della Don Callis Family?

La Don Callis Family è una stable di wrestling che comprende attualmente Andrade e Jake Something, entrati recentemente. Con queste aggiunte, il gruppo si è ampliato, ma il numero esatto di membri può variare con il tempo. Attualmente, i membri ufficiali sono quelli annunciati pubblicamente, e la composizione può evolversi nelle prossime settimane. Per un quadro aggiornato, è consigliabile seguire le ultime puntate di AEW Dynamite.

Dopo l’ultima puntata di Dynamite in cui abbiamo assistito al ritorno di Andrade e di Jake Something dove entrambi si sono poi uniti alla Don Callis Family, arriviamo a definire il quantitativo dei membri ufficiali della stable. Grazie ai due recenti innesti, il gruppo sale ufficialmente ad un totale di quindi persone quali: Don Callis, Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Andrade, Hechicero, Josh Alexander, Mark Davis, Doyle, Rocky Romero, El Clon, Wardlow, Brian Cage, Lance Archer e Trent. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Quanti e quali sono i membri della Don Callis Family? Leggi anche: AEW: Trionfo dei Brodido, la Don Callis Family resta a mani vuote a WrestleDream Leggi anche: AEW: Jake Something fa ritorno nella compagnia e si unisce alla Don Callis Family Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. AEW | Persi pezzi non ancora resi pubblici. AEW: Triplo addio nel roster, tre contratti lasciati scadere - Tre volti noti della roster femminile e maschile hanno concluso silenziosamente il loro percorso nella compagnia di Tony Khan Triplo addio senza annunci ufficiali La AEW ha perso tre elementi del prop ... zonawrestling.net

Jake Doyle is the newest member of the Don Callis Family! | AEW Dynamite, 1/7/26

