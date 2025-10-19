La divisione Tag Team della AEW è più competitiva che mai. Chiunque voglia puntare ai titoli deve essere pronto a una vera battaglia. A WrestleDream 2025, il match valido per gli AEW World Tag Team Championship ha visto i campioni Brodido ( Brody King e Bandido ) difendere le cinture contro la Don Callis Family, rappresentata da Kazuchika Okada e Konosuke Takeshita. Negli ultimi mesi, la stable di Don Callis è stata inarrestabile, accrescendo costantemente la propria influenza. A WrestleDream, due dei suoi membri più forti avevano la possibilità di rubare la scena e portare a casa l’oro di coppia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Trionfo dei Brodido, la Don Callis Family resta a mani vuote a WrestleDream