Immagino, conoscendone la lunga storia politica, tutta a sinistra, nella versione comunista e post-comunista del Pci e derivati, quanto debba essere costato a Claudio Petruccioli il riconoscimento, appena maturato ed espresso in una lunga intervista rilasciata col cuore in mano, diciamo così, che l’alternativa di governo così “testardamente” perseguita dalla segretaria del Pd Elly Schlein sia irrealizzabile con lei al Nazareno. Ora a pensarla così, e a dirlo pubblicamente, non è più soltanto l’ex senatore, pure lui, Luigi Zanda, che appartiene però, diversamente da Petruccioli, alla parte di provenienza democristiana del Pd, formatosi alla scuola vera e propria, con tanto di partecipazione, interrogazioni e voti, di Francesco Cossiga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, fine corsa: "Con lei non si vince", cosa si muove nel Pd

Leggi anche: Elly Schlein si smentisce da sola: cosa votò nel 2017, che figuraccia...

Leggi anche: Elly e le storie tese nel Pd: Schlein e Decaro, cosa è successo nel weekend, il gelo e una domanda

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Elly Schlein, fine corsa: Con lei non si vince, cosa si muove nel Pd; Silvia Salis, badilata su Elly Schlein e Pd: Risponderei assente | .it; Hannoun, Pina Picierno inchioda la sinistra: Arresto di straordinaria importanza | .it; Serie A, l'Atalanta si impone sul Genoa | .it.

Elly Schlein riscopre i cacicchi per blindare la corsa a Chigi - contenuta in alcune immagini che vengono dalla campagna elettorale per le Regionali. ilmessaggero.it

Meloni all’attacco: «Elly Schlein scappa. Con noi l’Italia conta di più» - Stavolta non fa il gesto di calzare l'elmetto, ma idealmente lo indossa eccome: obiettivo Politiche del 2027, «perché questo governo resterà in carica fino a ... ilgazzettino.it

Contro il campo largo con Renzi e Calenda e le urne vuote: Annèt Moscatello guida i Giovani Democratici Piemonte - "L'hanno vista arrivare" quando Elly Schlein ha lanciato la sua corsa, poi vinta, verso la guida della segreteria nazionale. radiogold.it