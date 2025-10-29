Due consiglieri comunali del Partito Democratico, non avendo trovato posto in lista, si sono candidate in una lista civica, sempre a sostengo di Antonio Decaro. Ed è venuto giù il finimondo. Si tratta di Irene Cornacchia consigliere comunale di Trani e Daniela Maiorano di Andria. Siamo nella sesta provincia, la Bat, quella di Francesco Boccia, che è di Bisceglie. L’uomo di Emiliano al Nazareno, ora alla corte di Elly Schlein, non controlla il Pd a casa sua, non riuscendo mai a essere stato eletto con le preferenze, ma solo nel listino bloccato. E allora mesi fa ha commissariato il partito provinciale, mandando Dario Parrini come commissario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, le epurazioni: espelle chi si candida con Decaro