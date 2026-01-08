Addio a J Hans Sanoner l’albergatore investito da un pirata della strada

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, a Berlino, J. Hans Sanoner, noto albergatore di Ortisei e proprietario dell’hotel Am Stetteneck, è stato tragicamente investito e ucciso da un’auto in corsa in un’area di sosta. La notizia ha suscitato grande dolore e cordoglio, segnando la fine di un’esperienza importante nel settore dell’ospitalità.

Tragedia nella notte tra il 24 e il 25 dicembre a Berlino: J. Hans Sanoner, storico titolare dell’hotel in stile Liberty Am Stetteneck di Ortisei, è stato travolto e ucciso da un’auto in corsa in un’area di sosta.Il drammaLe esatte dinamiche dei fatti sono al vaglio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

