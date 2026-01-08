Addio a J Hans Sanoner l’albergatore investito da un pirata della strada

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, a Berlino, J. Hans Sanoner, noto albergatore di Ortisei e proprietario dell’hotel Am Stetteneck, è stato tragicamente investito e ucciso da un’auto in corsa in un’area di sosta. La notizia ha suscitato grande dolore e cordoglio, segnando la fine di un’esperienza importante nel settore dell’ospitalità.

Morto albergatore di Ortisei investito a Berlino. Conducente dell'auto fuggito - Hans Sanoner, 70 anni, storico proprietario dell'hotel in stile liberty “am Stetteneck”. rainews.it

Ortisei e Val Gardena sotto choc per la morte di Hans Sanoner - Il notissimo albergatore 70enne sarebbe stato travolto da un’auto a Berlino alla vigilia di Natale. altoadige.it

Dopo l’addio di Maresca Enzo Fernandez vorrebbe lasciare il Chelsea e l’agente lo ha proposto al Real Madrid .. la cosa non deve essere piaciuta ai dirigenti Londinesi che hanno fissato la richiesta a 250 milioni di sterline - ne parliamo su GLOBOFM Tras la - facebook.com facebook

Si muove il mercato della #Fiorentina nella rivoluzione di Paratici - Dopo Manor Solomon, un altro esterno. Jeremie Boga dell' #OGCNice e Benjamin Dominguez del #Bologna i primi nomi - Verso l'addio e la risoluzione dei prestiti sia Mattia Viti (anche lui al x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.