Addio a J Hans Sanoner l’albergatore investito da un pirata della strada

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, a Berlino, J. Hans Sanoner, noto albergatore di Ortisei, è stato vittima di un incidente mortale. Sanoner, proprietario dell’hotel in stile Liberty Am Stetteneck, è stato investito da un’auto in un’area di sosta. Questa tragedia ha colpito la comunità locale e gli operatori del settore alberghiero, lasciando un vuoto nel mondo dell’ospitalità.

Tragedia nella notte tra il 24 e il 25 dicembre a Berlino: J. Hans Sanoner, storico titolare dell’hotel in stile Liberty Am Stetteneck di Ortisei, è stato travolto e ucciso da un’auto in corsa in un’area di sosta.Il drammaLe esatte dinamiche dei fatti sono al vaglio delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Travolto da un pirata della strada e lasciato agonizzante in un parcheggio di Berlino: si indaga sulla morte di uno storico albergatore.

