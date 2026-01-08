Addio a J Hans Sanoner l’albergatore investito da un pirata della strada

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, a Berlino, J. Hans Sanoner, noto albergatore di Ortisei, è stato vittima di un incidente mortale. Sanoner, proprietario dell’hotel in stile Liberty Am Stetteneck, è stato investito da un’auto in un’area di sosta. Questa tragedia ha colpito la comunità locale e gli operatori del settore alberghiero, lasciando un vuoto nel mondo dell’ospitalità.

Ortisei e Val Gardena sotto choc per la morte di Hans Sanoner - Il notissimo albergatore 70enne sarebbe stato travolto da un’auto a Berlino alla vigilia di Natale. altoadige.it

Morto albergatore di Ortisei investito a Berlino. Conducente dell'auto fuggito - Hans Sanoner, 70 anni, storico proprietario dell'hotel in stile liberty “am Stetteneck”. rainews.it

