Pirata della strada investito e ucciso lo zio di Laura Pausini | oltre 190 i ciclisti morti da inizio 2025

Vanityfair.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ettore Pausini aveva 78 anni e la passione per la bicicletta: è stato investito domenica mattina da un pirata della strada che è poi fuggito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

