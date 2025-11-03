Pirata della strada investito e ucciso lo zio di Laura Pausini | oltre 190 i ciclisti morti da inizio 2025

Ettore Pausini aveva 78 anni e la passione per la bicicletta: è stato investito domenica mattina da un pirata della strada che è poi fuggito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pirata della strada, investito e ucciso lo zio di Laura Pausini: oltre 190 i ciclisti morti da inizio 2025

Fuga finita per il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all'agente Aniello Scarpati, morto durante il servizio di pattuglia. Dopo alcune ore di irreperibilità, Tommaso S., 28enne di Torre del Greco, si

Pontina, incastrato il pirata della strada che ha travolto e ucciso Stefano Bruzzesi

Investito e ucciso sul Ponte della Delizia, arrestato il pirata della strada - E' un uomo di 49 anni, residente nel Padovano, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per aver travolto un ciclista tra Codroipo e Casarsa

Incidente a Codroipo (Udine), ciclista investito e ucciso: individuato pirata della strada

Codroipo, investito e ucciso a 46 anni mentre andava a lavoro: fermato il pirata. Chi è la vittima. - Individuato a Padova il pirata che ha investito e ucciso un ciclista sul ponte della Delizia.