Addio a Chiara Valentini giornalista e biografa di Berlinguer

È deceduta all’età di 84 anni a Roma Chiara Valentini, giornalista, scrittrice e biografa di Enrico Berlinguer. Nota per il suo lavoro su politica e condizione femminile, ha collaborato con testate come 'Panorama' e 'L’Espresso'. La sua figura ha contribuito a riflettere su temi sociali e politici, lasciando un’importante memoria nel panorama giornalistico italiano.

(Adnkronos) – La giornalista, scrittrice e saggista Chiara Valentini, a lungo firma di 'Panorama' e 'L'Espresso', che si è molto occupata della condizione della donna, oltre che di politica, nota come biografa di Enrico Berlinguer, è morta all'età di 84 anni a Roma. Era la moglie di Aldo Tortorella, storico dirigente del Pci, scomparso all'età.

I funerali delle vittime di Crans Montana. L'addio a Chiara Costanzo, il papà: l'Italia si costituisca parte civile. Chiesa gremita, tantissimi giovani. Amici e compagni di classe, per l'ultimo saluto alla 16enne anche le altre atlete della ginnastic

I funerali dei ragazzi di Crans: a Roma l'addio a Riccardo | Milano, gli amici di Achille e Chiara: solo dolore| Bologna piange Giovanni x.com

