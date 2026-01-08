Muore a 84 anni la giornalista parmigiana Chiara Valentini è stata la biografa di Berlinguer

La giornalista parmigiana Chiara Valentini, nota per il suo lavoro come firma di

La giornalista parmigiana Chiara Valentini, a lungo firma di "Panorama" e "L'Espresso", nota come biografa di Enrico Berlinguer, è morta all'età di 84 anni a Roma. Era la moglie di Aldo Tortorella, storico dirigente del Pci, scomparso all'età di 98 anni il 5 febbraio 2025, il quale l'ha assistita.

