Muore a 84 anni la giornalista parmigiana Chiara Valentini è stata la biografa di Berlinguer
La giornalista parmigiana Chiara Valentini, nota per il suo lavoro come firma di
La giornalista parmigiana Chiara Valentini, a lungo firma di "Panorama" e "L'Espresso", nota come biografa di Enrico Berlinguer, è morta all'età di 84 anni a Roma. Era la moglie di Aldo Tortorella, storico dirigente del Pci, scomparso all'età di 98 anni il 5 febbraio 2025, il quale l'ha assistita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: “La parmigiana con aceto e salsa di soia? Mia nonna ha detto ‘che è sta roba?’ Volevo fare la giornalista, poi ho fatto il sanguinaccio a Masterchef e tutti sono impazziti”: la storia di Chiara e Andrea, chef under 30 che hanno conquistato Londra
Leggi anche: Andrea De Adamich è morto. L'ex pilota di Formula 1 e giornalista aveva 84 anni
L’ufficiale della CIA diventato spia sovietica muore in una prigione americana; Fuori strada in auto per colpa di un cinghiale: Marco muore a 36 anni nella notte di Capodanno; Tre condannati all’ergastolo per omicidio a Mayiladuthurai; È morto Aldrich Ames, il funzionario modello della CIA che ha tradito l’Agenzia per milioni di dollari: agenti giustiziati, doppia vita e fine in carcere.
Muore prematuramente giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano (NOME e FOTO) - È morto all'età di 61 anni Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni: lo annuncia Viale Mazzini, sottolineando che la sua scomparsa «è per tutta la Rai motivo di profonda ... msn.com
Giuseppe Migotto muore a 79 anni: addio al giornalista del settimanale diocesano L'Azione e dirigente usl - È profondo il cordoglio nella comunità per la morte del giornalista Giuseppe Migotto, 79 anni, iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1978. ilgazzettino.it
Muore Borgioli, giornalista e insegnante. Lascia la sua eredità ai lavoratori della Rsa - Carrara, 1 dicembre 2025 – Lutto in città per la scomparsa di Giuseppe Borgioli, uomo del popolo, cresciuto nelle case popolari di Grazzano, brillante e preparato. lanazione.it
#Marcianise- Tragedia all' alba, ragazzo di 18 anni muore dopo lo schianto in A1 #Cronaca #Incidente #Ragazzo #Svincolo #Schianto #Alba #NanoTV facebook
Il #7gennaio 1994 muore a 52 anni #VittorioMezzogiorno. Napoletano, attore padre di Giovanna. Inizi a teatro con Carlo Giuffrè e la Masiero, poi in TV con Le avventure di Laura Storm e La Piovra 5 e 6. Al cinema è stato protagonista in Il giocatolo con Manfre x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.