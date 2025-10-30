Palestre all' aperto e giochi per bambini | cambiano volto i giardini Santa Chiara e piazzetta Berlinguer

Sono in arrivo, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, nuove strutture ludiche e aree fitness nei Giardini Santa Chiara e in Piazzetta Berlinguer. Il progetto, redatto dal Servizio Infrastrutture e Verde Pubblico del Comune di Forlì con il coinvolgimento del Comitato di quartiere del Centro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

