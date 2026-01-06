Cgil addio allo storico sindacalista Anselmo Ramponi

La Cgil di Piacenza comunica con tristezza la scomparsa di Anselmo Ramponi, figura di rilievo nel movimento sindacale locale. Ricordato per il suo impegno e dedizione, Ramponi ha lasciato un'importante eredità nel sindacato. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutta la comunità e per chi ha condiviso il suo percorso professionale e umano.

La Cgil di Piacenza apprende con profondo cordoglio della scomparsa di Anselmo Ramponi, storico dirigente sindacale. Aveva 87 anni. L'ultimo saluto è previsto mercoledì 7 gennaio alle 15 a Settima di Gossolengo, dove viveva, mentre alla Porta del Cielo di Piacenza è previsto il rosario domani.

