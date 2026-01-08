Accudire startup innovativa di Verona presenta la sua piattaforma basata su tecnologie quantistiche pensata per aiutare aziende e consumatori a prendere decisioni in contesti sempre più complessi e incerti

Accudire, startup innovativa di Verona, ha sviluppato una piattaforma basata su tecnologie quantistiche, pensata per supportare aziende e consumatori nell’affrontare decisioni in ambienti complessi e incerti. Presentata al Ces 2026 di Las Vegas, questa soluzione rappresenta un passo avanti nel campo della gestione del rischio, offrendo strumenti avanzati per analizzare e prevedere scenari complessi in modo più accurato e affidabile.

L as Vegas, 8 gen. (askanews) – Al Ces 2026 di Las Vegas arriva dall'Italia una delle novità più interessanti nel campo della gestione del rischio. È quella di Accudire, startup innovativa di Verona, che presenta al padiglione italiano QP-ERM, una piattaforma basata su tecnologie quantistiche pensata per aiutare aziende e consumatori a prendere decisioni in contesti sempre più complessi e incerti. Commercio internazionale, trasporti, spostamenti delle persone: sono questi gli ambiti in cui oggi l'instabilità è diventata la norma, tra crisi geopolitiche, cambiamenti climatici e shock improvvisi delle filiere globali.

